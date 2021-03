Homem quebra celular durante abordagem e é preso com revólver

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Policiais do Baep de Araçatuba prenderam um homem com um revólver calibre 32 nesta quarta-feira (24). A ocorrência aconteceu no Jardim Moreira, após denúncia anônima.

Segundo a polícia, ao receber a informação, os policiais foram até o local. Ao perceber a presença dos policiais, o homem tentou fugir, mas foi detido no quarto da casa. Ele ainda conseguiu quebrar o celular durante a ocorrência e jogou o aparelho sobre a cama, possivelmente tentando esconder conversas que pudessem incriminá-lo.

Durante a vistoria, os policiais encontraram um revólver da marca Rossi, calibre 32, municiado com três cartuchos intactos e numeração suprimida.

O homem foi preso em flagrante e levado para a Central de Flagrantes. A arma e o celular foram apreendidos e periciados.