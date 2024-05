NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: homem ferido em tentativa de homicídio em Votuporanga é transferido para o HB de Rio Preto

Durante a noite de quarta-feira, no bairro residencial Jardim Canaã, em Votuporanga, um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio. Em razão da gravidade dos ferimentos, o homem foi transferido na madrugada desta quinta-feira, dia 30, para o Hospital de Base de São José do Rio Preto para receber tratamento médico.

De acordo com informações obtidas pela equipe do www.votunews.com.br junto à assessoria da Santa Casa de Votuporanga, o homem, de 54 anos, deu entrada no Pronto Socorro do hospital por volta das 22h53 de quarta-feira. Após receber atendimento médico de urgência, foi encaminhado para o Hospital de Base, em São José do Rio Preto.

O incidente ocorreu durante uma discussão entre dois adolescentes, que aparentemente teve início na feira livre noturna do bairro Colinas e escalou para um confronto em frente à residência de um dos jovens envolvidos, com a participação dos responsáveis de ambos.

No calor da discussão, um homem, aparentemente para proteger seu filho, se envolveu em uma briga com o responsável pelo outro adolescente. Em um momento crítico, o homem teria sacado uma arma de fogo e disparado dois tiros contra a vítima, atingindo seu rosto e cabeça. A vítima foi socorrida por familiares e inicialmente levada para o Mini-Hospital do bairro Pozzobon.

Devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para o pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga. A Polícia Militar de Votuporanga foi acionada para lidar com a situação, porém, até o momento do fechamento desta reportagem, às 0h23, o autor dos disparos não havia sido detido. O caso será conduzido pela equipe da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga.