Adolescente de 17 anos morre após ser sugado por máquina em indústria

Um adolescente de 17 anos morreu após ser sugado pela pressão de um secador de grãos, na manhã desta quarta-feira (22), em uma indústria de José Bonifácio (SP).

Segundo informações da Polícia Militar, João Vitor Baptista Demeira, trabalhava há menos de um mês no local. Ele recebia a carga que chegava dos caminhões. Em um determinado momento, uma peça que segurava a lona de um dos veículos caiu dentro de um tanque com soja, com cinco metros de profundidade. O jovem, por conta própria, teria mergulhado para pegar a peça, mas foi sugado pela pressão do maquinário.

O Corpo de Bombeiros e uma ambulância foram acionados, mas quando chegaram no local encontraram a vítima sem vida. O corpo de João foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de São José do Rio Preto.

A família dele vive no Estado da Bahia. O sbtinterior.com tentou falar com o responsável pela indústria, mas ninguém atendeu as ligações.

SBT Interior