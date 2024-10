Defesa Civil do Estado atualiza alerta para chuvas e ventos intensos para o fim de semana em SP

A Defesa Civil do Estado de São Paulo atualizou a previsão para tempestades entre sexta-feira (18) e domingo (20), com previsão de aumento no volume de chuvas.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo atualizou a previsão para tempestades entre sexta-feira (18) e domingo (20), com previsão de aumento no volume de chuvas. O alerta é motivado pela passagem de uma frente fria, que trará precipitações significativas, acompanhadas de raios, rajadas de vento de mais de 60km/h e por possíveis quedas de granizo em pontos isolados.

O acumulado de chuvas no final de semana, que era de 200 milímetros, pode chegar a 250 milímetros em diversas regiões do estado. Outra alteração é o período do acumulado que era de 72 horas e passou para 24 horas.

“Essa atualização está relacionada principalmente à mudança em relação ao período dos acumulados de chuva. No alerta anterior que emitimos de sexta até domingo tinha acumulados para 72 horas. Ou seja, essa chuva persistia durante três dias. Agora, o que nós temos é um acumulado mais denso em 24 horas”, explica o capitão Roberto Farina, diretor de comunicação da Defesa Civil.

O Governo de São Paulo instalou nesta sexta-feira um gabinete de crise no Palácio dos Bandeirantes para monitorar a situação. O governador Tarcísio de Freitas acompanhou os trabalhos no início da tarde. As empresas de energia elétrica também participam do gabinete, com um representante de cada concessionária, permitindo uma comunicação mais ágil e ações mais efetivas de monitoramento e controle.

As empresas de energia elétrica têm um representante no gabinete de crise permitindo comunicação mais ágil e ações mais efetivas de monitoramento e controle. Foto: Divulgação/Governo de SP

Envio de cestas básicas



A previsão de temporais em todo o estado chega apenas uma semana depois das chuvas e ventos intensos que deixaram cerca de meio milhão de pessoas sem fornecimento de energia elétrica na Região Metropolitana de São Paulo.

A gestão paulista ainda enviou 220 cestas básicas para comunidades da capital que foram afetadas pelo tempo prolongado sem fornecimento de energia, em Santo Amaro e no Campo Limpo.

A Defesa Civil enviou nesta sexta-feira (18) ajuda humanitária para duas comunidades que sofreram com a falta de energia. Foto: Divulgação/Governo de SP

Previsão de chuva



Há previsão de pancadas de chuva forte e condições para temporais com raios e rajadas de vento em todas as regiões do estado, com destaque para a Serra da Mantiqueira. Confira a previsão para os acumulados:

Serra da Mantiqueira: 250 mm

Araçatuba, Bauru, Campinas, São José do Rio Preto, Sorocaba, Franca, Barretos, Ribeirão Preto: 200mm

Região Metropolitana de São Paulo: 95 mm

Vale do Ribeira e Itapeva: 60 mm

Presidente Prudente: 90 mm

Baixada Santista e Vale do Paraíba: 100 mm

Litoral Norte: 150 mm

“É importante que as pessoas se atentem aos alertas e tenham a percepção de risco em caso de chuva e ventos fortes. Evitem áreas abertas, encostas, tomem cuidado com quedas de árvores e busquem abrigo e um local seguro”, afirmou o secretário-chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira.

Orientações de segurança:



• Evite lugares abertos, como praias, campos de futebol e estacionamentos

• Evite ficar perto de objetos altos e isolados, como árvores, postes, caixas d’água e quiosques

• No momento d chuva mantenha distância de aparelhos e objetos ligados à rede elétrica, como geladeiras, fogões e TVs

• Evite tomar banho durante a tempestade

• Em caso de ventos fortes, tenha cuidado com a queda de árvores, postes, fios e semáforos

• Não desafie a força das águas, não tente transpor uma enxurrada ou andar em áreas alagadas

• Se estiver em uma área de encosta, observe sinais de movimentação do solo, como rachaduras nas paredes, árvores e postes inclinados, e água lamacenta

• Se um fio energizado cair sobre o veículo, permaneça dentro do carro e ligue para o serviço de emergência

Já se cadastrou para receber SMS ou Whatsapp sobre riscos de desastre?

A Defesa Civil de São Paulo envia mensagem (SMS) diretamente para os cidadãos. Qualquer pessoa pode se cadastrar, de forma gratuita, para receber alertas de risco de desastres naturais, por mensagens de texto (SMS) ou Whatsapp, em seu celular.

Como funciona:

Para receber alertas da Defesa Civil, envie um SMS com o CEP da região para o número 40199 ou cadastre-se no WhatsApp, iniciando uma interação com o número (61) 2034-4611.