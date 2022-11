Homem é vítima de surto psicótico

Um homem foi vítima de um surto psicótico no final da tarde desta segunda-feira, dia 7, em Fernandópolis. O fato foi registrado no bairro Residencial Jardim Botelho, zona norte da cidade.

Com uma faca em punho, acabou se trancando dentro do banheiro da residência onde mora e somente deixou o local depois de muita negociação com o Sargento Teixeira do Corpo de Bombeiros.

Ele foi medicado por paramédicos do Samu e encaminhado a UPA – Unidade de Pronto Atendimento.

O nome e idade não foram divulgados.