Criminosos invadem casa e esfaqueiam homem de 28 anos

Um homem de 28 anos foi esfaqueado dentro de casa por suspostamente estar envolvido em um crime de estupro. O caso foi registrado na noite de ontem (21), na Vila Toninho, em Rio Preto.

Segundo boletim de ocorrência, a mãe da vítima estava sozinha em casa, quando dois homens pularam o muro e invadiram a casa. Eles estavam armados com facas e procuravam pelo filho dela.

A mulher começou a gritar, quando o filho, que estava na rua, ouviu os gritos da mãe e foi até o portão. Neste momento, ele foi atacado pelos autores e arrastado para dentro da casa, até o quarto, onde os dois finalizaram as agressões.

A vítima foi ferida na altura do pescoço e do braço, socorrida por uma viatura do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital de Base, onde permanece em observação.

Ainda de acordo com o registro policial, o motivo da violência seria porque o rapaz teria sido acusado de envolvimento em um crime de estupro. O caso vai ser investigado pela Deic.