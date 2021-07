“Prato Solidário” do Fundo Social de Votuporanga atinge a marca de mais de 30 mil marmitas entregues

Projeto já distribuiu 30.200 marmitas; oito entidades produzem e distribuem a famílias que necessitam

O Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga em parceria com entidades assistenciais do município, implantou em abril desse ano o Programa “Prato Solidário” e, após três meses com uma média diária de 600 marmitas, o projeto atingiu a marca de 30.200 marmitas entregues a famílias que vivem em situação de vulnerabilidade ou risco social.

A produção das marmitas é a partir de arrecadações e doações de alimentos feitas tanto pela sociedade civil, como por empresas ao Fundo Social, que direciona a oito entidades que possuem estrutura para produzir as marmitas e distribuí-las às famílias que apresentam necessidade.

Desde a implantação do “Prato Solidário”, Rose Seba, presidente do Fundo Social, vem realizando visita às entidades e colaborando de forma voluntária no preparo das refeições e entrega das marmitas. “Com essas mais de 30 mil marmitas entregues a quem realmente necessita fica o meu muito obrigado a quem ajudou, independente do quanto foi, pois a intenção é essa, com a colaboração da comunidade, dos empresários e do Poder Público a união traz esse resultado muito gratificante e vamos dar continuidade para que esse número possa crescer ainda mais até o fim do Programa”.

As oito entidades que atuam na distribuição das marmitas são Apae, Associação Beneficente Caminho de Damasco, Associação Beneficente Dr. Bezerra de Menezes, Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, Comunidade São Francisco de Assis, Igreja Adventista, Lar Beneficente Celina e Recanto Tia Marlene.

Doações

Para quem quiser realizar doações de qualquer tipo, o Fundo Social está localizado no Paço Municipal, que fica na rua Pará, nº 3227, com horário de funcionamento das 7h30 às 17h, de segunda a sexta-feira e o telefone é o 3405 9700, ramal 9742.