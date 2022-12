DISE prende traficante de 48 anos no Pozzobon

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga prendeu hoje (1º) um traficante no Bairro Pozzobon. O investigado, de 48 anos de idade, o “Nagóia”,é conhecido nos meios policiais, possui várias passagens e era investigado pela Especializada pela prática de tráfico de drogas naquela região da cidade.

Durante a ação, os policiais fizeram a incursão no imóvel abordando o indivíduo na garagem da casa. Nas buscas foram localizados e apreendidos 197 invólucros de crack prontos para a venda, 15 porções de Cocaína também prontos para a venda, duas pedras grandes de cocaína que após fracionadas renderiam centenas de porções destinadas a usuários, Um (01) Telefone celular e certa quantia em dinheiro arrecadado com o comércio do entorpecente.

A equipe conduziu o homem até à DISE onde foi autuado em flagrante delito pelo delegado Allan Francisco Athayde Soares, por infração ao artigo 33 da Lei 11343/06 – Tráfico de Drogas. Após os trabalhos de polícia judiciária o autuado foi conduzido para uma Unidade Prisional ficando à disposição da Justiça para a devida audiência de custódia.