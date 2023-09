PRF acolhe adolescente que caminhava às margens da BR-153

Uma ocorrência inusitada mobilizou a Polícia Rodoviária Federal na tarde da última terça-feira (19/9). Os policiais acolheram uma adolescente às margens da BR-153, em José Bonifácio, na região metropolitana de São José do Rio Preto, no interior de SP. Segundo a corporação, ela havia perdido o ônibus para a escola e estava seguindo um percurso de cinco quilômetros.

Ainda de acordo com a PRF, a estudante estava cansada e com sede. Ela explicou aos inspetores que mora em um sítio perto da rodovia e, para estudar, precisar dormir na casa onde trabalha como babá.

Emocionada, a adolescente contou ainda que só tem os domingos para ficar com os pais, que moram na propriedade rural. No último fim de semana, ela decidiu faltar do emprego para ficar um dia a mais com a família, por isso teria perdido o ônibus para retornar à área urbana.

No ano passado, a PRF resgatou 26 pessoas que caminhavam às margens das rodovias federais do estado de São Paulo.

Dessas pessoas, 17 estavam em situação de vulnerabilidade, ou seja, eram idosos, crianças ou adolescentes em condição de risco às margens das rodovias federais paulistas. Na BR-153, foram resgatadas 4 pessoas em situação de vulnerabilidade no ano de 2022, entre Icém e Ourinhos.

A adolescente de José Bonifácio foi encaminhada para o Conselho Tutelar local e já está com os pais. sbtinterior.com.br