Jovem morto com 21 facadas é enterrado na região

Um jovem de 25 anos que foi morto com 21 facadas na cidade de Araçariguama (SP), será enterrado em Potirendaba (SP).

De acordo com a Polícia Civil do Município, o crime teria ocorrido no último sábado (18/06), no bairro Jardim Brasil. Ainda por motivos a serem apuados, E.R.S.S. teria discutido com o autor e acabou sendo morto com 21 golpes de faca.

A vítima chegou a ser socorrida pelo SAMU para o hospital da cidade, mas infelizmente acabou não resistindo. Policiais militares foram acionados e, com auxílio de testemunhas, conseguiram identificar e prender o autor em uma região de mata da cidade, ainda de posse da faca suja de sangue. Ele foi levado para a delegacia e acabou confessando o crime.

O corpo de E. foi levado para o IML de Sorocaba e trazido para Potirendaba nesta última segunda (20).

De acordo com informações apuradas pela Gazeta, o parente mais próximo da vítima era um tio, morador de Potirendaba e, com apoio do Setor Social de Potirendaba, seu corpo foi trazido para Potirendaba, onde está sendo velado no cemitério da cidade e será enterrado na tarde desta terça-feira (21).

Ainda segundo a Polícia, um dia antes de ser morto, E. havia sido preso após tentar furtar um carro no mesmo bairro. Ele havia sido liberado na manhã do sábado depois de passar por audiência de custódia.