Criminoso procurado da justiça é preso em Urupês

Um criminoso procurado da justiça, foi preso nesta última segunda-feira (01/08/2022), pela Polícia Civil de Urupês (SP). O homem, de 34 anos, ostenta crimes de violência e patrimoniais, tais como receptação, furto e roubo cometido com violência e grave ameaça.

Segundo os policiais, P.S.S.D, foi preso durante o cumprimento de um mandado de prisão. Ele havia sido condenado pela justiça, em regime fechado, pelo crime de furto qualificado.

O indivíduo foi levado para a cadeia de Catanduva e nesta terça-feira (02/08), passará por audiência de custódia. Ostentando passagens criminais por furto e roubo com violência e grave ameaça, ele possui tatuagens de “palhaços” fazendo referência à prática de latrocínios, roubos e homicídios, principalmente assassinatos cujas vítimas são policiais.

Nas últimas semanas, nove procedimentos de prisão foram efetuados pela Polícia Civil de Urupês, envolvendo tanto prisões de maiores como apreensões de menores de idade. Segundo os policiais, o objetivo da ação intensa é o combate ao tráfico de drogas, furtos e roubos, jogos de azar e receptações, principalmente de aparelhos celulares.

As últimas prisões ocorridas na cidade se deram, tanto por mandados de prisão, como de prisão em flagrante por crimes diversos. Pessoas foram presos por uso de documento falso, falsidade ideológica, tráfico de drogas, crimes de transito, roubo, furto, dano ao patrimônio público e prisões civis.

No curso das ações, já foram apreendidas drogas, simulacro de arma de fogo que é utilizada para a prática de roubos, cerca de R$ 5.000,00 em dinheiro, aparelhos celulares, documentos, contabilidade relacionada ao tráfico de drogas, apetrechos utilizados para o consumo de drogas, além de máquinas destinadas à pratica de jogos de azar e as chamadas “pules” de jogo do bicho.