Homem é preso pela PM após agredir amásia em Estrela d Oeste

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Estrela d´Oeste como apoio de policiais das cidades de Turmalina e Populina durante uma violência domestica registrada na manhã da última quarta-feira, dia 27, as margens da rodovia Euclides da Cunha.

S. F. da S. foi acusado de Lesão Corporal, Ameaça, Violência Doméstica e ainda posse irregular de munição de uso permitido, sendo encaminhado a uma Cadeia Pública na região.

O rapaz foi acusado de agredir a companheira com diversos socos no rosto e em várias partes do corpo, inclusive usando um pedaço de madeira. Segundo testemunha indicadas no boletim de ocorrência.

A vítima conseguiu entrar em um veiculo e ir ao encontro dos policiais após pedir ajudar. Ela ainda contou que S. F. da S. possuía três espingardas escondidas que usa para caçar escondidas no guarda-roupas do quarto das crianças e as munições no galpão.

Foram feitas a busca domiciliar nas imediações da casa não sendo localizadas as armas, mas no interior do galpão foi localizadas várias munições de diversos calibres, além de cápsulas deflagradas de diversos calibres e apetrechos para caça.

Foram apreendidas um cartucho calibre 32 ponta oca CBC; oito cartuchos calibre 22 ogival CBC; um cartucho calibre 36 artesanal recarregado; um cartucho calibre 36 CBC; um cartucho calibre 28 artesanal encarregado; dois estojos calibre 38 CBC; dois estojos calibre 12 CBC; 36 espoletas intactas; vários projéteis (esferas metálicas) e apetrechos para recarregar cartuchos.

O rapaz foi localizado nas imediações e conduzido a Delegacia de Polícia de Estrela d´Oeste onde foi ratificada a prisão.