Músico é encontrado morto com tiro na cabeça em Três Lagoas

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Eli Álvaro da Silva Rezende tinha 43 anos e foi localizado após vizinhos terem escutado um disparo de arma de fogo.

Um caso de homicídio foi registrado em Três Lagoas na manhã desde domingo, 19 em uma residência no bairro Vila Haro. A vítima fatal seria um músico de 43 anos.

Segundo informações, uma equipe da Polícia Militar foi chamada na rua Idolino Garcia Leal, após alguns vizinhos chamaram a polícia depois de terem ouvido um disparo de arma de fogo. A guarnição, ao verificar o caso, constatou que um homem, identificado como Eli Álvaro da Silva Rezende estava caído no interior do imóvel com um tiro na cabeça.

As polícias Civil e Científica foram informadas e estiveram no local para o trabalhos de praxe. Informações preliminares revelam que uma mulher, ainda desconhecida seria a responsável pelo crime. Eli Álvaro era muito conhecido em Três Lagoas, onde já chegou a integrar um grupo de pagode na cidade.

O corpo do homem foi levado ao Instituto de Medicina Legal (IMOL) e posteriormente será liberado aos familiares e até o momento, ninguém foi preso. O caso é investigado pela Polícia Civil. radiocaçula.com.br