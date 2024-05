Mini Mercado implanta ‘caixa de sugestões’ em bairro de Fernandópolis

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Em uma iniciativa inovadora para melhorar a experiência e atender às necessidades da comunidade local, o Mini Mercado Araguaia, situado no bairro Residencial Wilson Moreira, agora dispõe de uma caixa de sugestões. A ideia, proposta pelo líder comunitário Cleber Rocha, busca estreitar os laços entre os moradores e o estabelecimento comercial, permitindo que clientes expressem suas opiniões e sugestões de forma prática e anônima.

Cleber Rocha, conhecido por seu engajamento em projetos comunitários e melhorias no bairro, comentou sobre a iniciativa: “Nossa intenção é fazer com que todos os bairros, se sintam parte do processo de melhoramento.

Queremos ouvir o que nossos moradores têm a dizer para que possamos servir melhor a todos.”

A empresária Ana Lúcia, elogiou a instalação da caixa de sugestões. “Acho a ideia excelente. Agora, podemos ter nossas vozes ouvidas de maneira simples e efetiva”, disse ela.

Com a caixa de sugestões já em funcionamento, o Mini Mercado Araguaia espera receber valiosos feedbacks que ajudarão na implementação de melhorias contínuas.

O projeto já começou a gerar expectativas positivas entre os moradores do Residencial Wilson Moreira, que veem na caixa de sugestões uma oportunidade de moldar o futuro de um dos principais bairros da cidade.