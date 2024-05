Peão brasileiro Cássio Dias supera lesão na costela e é campeão mundial de rodeio em touros

Natural de São Francisco de Sales em Minas Gerais, peão faz história e leva a primeira colocação

O peão brasileiro Cássio Dias Barbosa se sagrou campeão mundial de rodeio em touros da Professional Bulls Riders (PBR), competição disputada nos Estados Unidos neste domingo (19). Mesmo em recuperação de fraturas nas costelas após ser pisoteado pelo touro na terceira rodada, disputada no sábado passado (11), o peão montou na última fase da final do mundial na arena do AT&T Stadium, no Texas.

E após uma grande exibição, o brasileiro conquistou a sonhada primeira colocação do certame. Cássio Dias obteve um total de 1.830,33 pontos ao final do campeonato. Veja imagens do título do brasileiro:

PBR World Finals Championship

A fase final da Professional Bulls Riders começou na noite de sábado (18), com os dois primeiros rounds de montaria em touros. John Crimber, vice-líder do ranking também participou do evento e permaneceu na vice colocação com 1.591,83 pontos. O cowboy brasileiro Eduardo Aparecido também se destacou na competição e obteve a terceira colocação do ranking, com 1.060,00 pontos.