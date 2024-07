Votuporanguense vence o XV de Piracicaba fora de casa e assume a vice-liderança do grupo 22 do Paulistão Sub-17

O Clube Atlético Votuporanguense (CAV) obteve um triunfo significativo diante o XV de Piracicaba por 2 a 0, em partida realizada no último sábado (29), fora de casa, pelo Campeonato Paulista Sub-17. Os gols da vitória foram marcados por Carlos Eduardo e Izaque, garantindo os três pontos para a equipe.

Com esse resultado, o Votuporanguense subiu para a vice-liderança do Grupo 22 da competição, com 4 pontos, atrás apenas da forte equipe do Corinthians, destacando-se na busca pela classificação. “Pegamos um adversário de tradição, mas conseguimos suportar bem, implantando o nosso sistema de jogo, saindo com contra-ataques rápidos, sendo premiados com a vitória e nos colocando na briga pela classificação. Sabemos que ainda não conquistamos nada, mas vamos continuar trabalhando forte e com os pés no chão para buscar nossos objetivos na competição,” disse Rilla, treinador da equipe.

A Pantera, volta a campo no próximo sábado (6) às 11h, na Arena Plínio Marin, para enfrentar novamente o XV de Piracicaba, desta vez pelo returno do Paulistão Sub-17. A equipe está confiante e preparada para mais um desafio em busca de um bom desempenho no campeonato.

A diretoria do CAV convoca a torcida alvinegra a comparecer e a apoiar os garotos durante os noventa minutos de jogo. As categorias de base do Votuporanguense são fruto de uma parceria com a WS Sports, demonstrando o investimento e dedicação no desenvolvimento dos jovens talentos do futebol.

Foto: CAV