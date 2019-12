Confira o elenco do Votuporanguense para a Copa São Paulo de Futebol Júnior

O Votuporanguense está no Grupo 9 da Copinha, que terá sede em Tanabi e contará também com o Tanabi, Fortaleza e Brasil de Pelotas-RS. A estreia do Pantera será no dia 3 de janeiro, contra o Tanabi, time da casa, às 13h. Na segunda rodada, enfrenta o Fortaleza, dia 6 de janeiro, às 15h15. Na última rodada da primeira fase, o Novorizontino encara o Brasil de Pelotas, dia 9 de janeiro, às 13h. Todos os jogos serão no estádio Alberto Victolo, em Tanabi.