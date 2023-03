Prefeitura de Valentim Gentil investe no incentivo a prática esportiva

A Prefeitura de Valentim Gentil, desde o outro mandato do Prefeito Adilson Segura investe no incentivo a prática esportiva.

Nesta a semana, a Secretaria de Esporte e Lazer adquiriu novos materiais para a escolinha de futebol da Prefeitura de Valentim Gentil que atende gratuitamente, com aulas de futebol, crianças e adolescentes no contra turno escolar.

“Acreditamos que o esporte pode mudar vidas. E incentivar as nossas crianças, desde pequenos, traz grandes benefícios para a qualidade de vida. Desde que assumimos a administração municipal buscamos oferecer materiais de excelente e continuar com as atividades tão importantes desenvolvidas pelo Professor Baianinho e seu filho, Dener”, disse o Prefeito Adilson Segura.