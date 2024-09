HCM dá a largada para a corrida em prol da saúde infantil

Inscrições para a 3ª Corrida da Família do HCM podem ser feitas até 10 de novembro; valor arrecadado será destinado para o serviço de Escoliose Pediátrica.

Estão abertas as inscrições da 3ª Corrida da Família do Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de São José do Rio Preto. A prova acontecerá no dia 1º de dezembro, na Ponte Estaiada – Represa de São José do Rio Preto, com percursos de 5km e 10km, além de caminhada. O objetivo é arrecadar fundos para o serviço de Escoliose Pediátrica do HCM, com o intuito de adquirir materiais e equipamentos que melhorem o atendimento das crianças atendidas.

“A Corrida da Família do HCM já se estabeleceu como um dos eventos mais esperados do ano na região, porque promove a prática esportiva, a união familiar e a solidariedade. A cada edição, a corrida reúne centenas de participantes que, juntos, correm em prol da saúde infantil, contribuindo significativamente para a aquisição de equipamentos e insumos para o hospital”, afirma o diretor administrativo do HCM, Dr. Antônio Soares Souza.

No ano passado, a Corrida da Família do HCM arrecadou R$ 118,8 mil – valor que foi destinado para a compra de monitor de sinais vitais. Em 2022, a renda foi destinada para a customização do parque de exames, tornando o ambiente mais lúdico para que as crianças se sintam acolhidas no momento de fragilidade. “Neste ano, estamos promovendo a conscientização sobre a escoliose e outras condições que afetam a mobilidade infantil, ressaltando a importância do tratamento precoce e especializado”, destaca Dr. Antônio Soares. A 3ª Corrida da Família do HCM está sendo organizada pelo departamento de Alianças Estratégicas, em parceria com a RAX Eventos.

Serão dois percursos de corridas para quatro modalidades, sendo 10km, 5km, Portadores de Necessidades Especiais (PNE), que contempla cadeirante, deficiente visual e amputado, e Kids (até 16 anos), além da caminhada. As largadas serão realizadas na Avenida Sabino Cardoso Filho, nº S/N (Mirante da Ponte Estaiada Júlio Zacarin), com chegadas no mesmo local. Ao todo serão quatro largadas: às 7h (PNE – corrida de 5km), 7h05 (corrida de 5km e 10km), 7h05 (caminhada de 5km) e 9h (corrida Kids).

De acordo com o regulamento da corrida, a largada será encerrada 10 minutos após seu início e não será computado o tempo de quem largar após este prazo. Além disso, também está estabelecido que o prazo máximo para a conclusão da prova é de 1h30 após a largada.

“A nossa expectativa é muito positiva, com participação de aproximadamente 500 atletas, entre adultos e crianças. Todo valor arrecadado será destinado para o serviço de Escoliose Pediátrica do HCM. Este investimento permitirá que o hospital continue a oferecer tratamentos de ponta, possibilitando que as crianças atendidas possam recuperar sua mobilidade, sua autonomia e, sobretudo, sua qualidade de vida”, destaca a diretora clínica do HCM, Dra. Marina Catuta Ferreira Neves.

Premiação

Todos os participantes que cruzarem a linha de chegada da 3ª Corrida da Família do HCM, sem descumprir o regulamento, receberão os troféus e premiações nas suas respectivas categorias. “Vamos oferecer troféus para os cinco primeiros colocados da classificação geral (tempo bruto) da prova de 10km e 5km, masculino e feminino. Também serão oferecidos troféus para os três primeiros colocados de cada faixa etária (tempo líquido) da prova, masculino e feminino de 10 km. Além disso, serão oferecidos troféus aos três primeiros colocados Atletas PNE”, explica Dr. Antônio Soares.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas até 10 de novembro, pelo site www.runnerbrasil.com.br, pelo valor de R$ 80 (corrida de 5 km, 10 km e caminhada), sendo que PNE tem desconto de 50%. Já a inscrição da corrida kids custa R$ 25.

Sobre o HCM

O Hospital da Criança e Maternidade (HCM) é um dos principais centros especializados em pediatria e em obstetrícia no Estado de São Paulo. Também é referência nacional em cardiologia e cirurgia cardiovascular pediátrica, gestação de alto risco e medicina de alta complexidade. O hospital reserva 60% dos atendimentos aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), contudo, mensalmente atende percentual muito maior, chegando a 85% do total.

Sobre a Funfarme

A Funfarme (Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto) é uma instituição privada, de caráter filantrópico, que mantém convênio com a Famerp (Faculdade de Medicina de Rio Preto). Considerado um dos maiores e mais importantes complexos hospitalares do Brasil e instituição de saúde que mais presta atendimentos ao SUS no Brasil, a Funfarme é referência para o atendimento de mais de 1,5 milhão de habitantes dos 102 municípios da região noroeste do Estado de São Paulo, sob a jurisdição do Departamento Regional de Saúde de Rio Preto (DRS 15).

Além do HCM, a Fundação reúne o Hospital de Base (HB), o Ambulatório Geral e de Especialidades, o Hemocentro e o Instituto de Reabilitação Lucy Montoro. Além disso, a Funfarme estende sua atuação na gestão de outras unidades, incluindo o Hospital Municipal Dr. Domingo Marcolino Braile de Rio Preto, a unidade Lucy Montoro e o AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Fernandópolis, o Hemonúcleo de Catanduva e unidades de teleatendimento e consultorias remotas.

Sobre as Alianças Estratégicas

Alianças Estratégicas é o nome do departamento de Captação de Recursos da Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto (Funfarme), responsável por firmar parcerias com empresas, instituições privadas, pessoas físicas, parlamentares e políticos das esferas municipal, estadual e federal para obter suporte financeiro para investir em atendimento médico a quem precisa.

Atualmente, as Alianças Estratégicas contam com mais de 170 parcerias firmadas, que ajudam por meio de Imposto de Renda, eventos, doações e investimentos através de contrapartidas dos governos federal e estadual. Ao longo dos 12 meses do ano anterior, o setor contou com apoio de 113 empresas incentivadas, 249 empresas apoiadoras diretas e 12 parlamentares, além de ter realizado 12 campanhas e outros 63 eventos em 53 cidades da região noroeste do Estado de São Paulo.

Outras informações podem ser obtidas pelo (17) 3201-5189 / (17) 99633-6438 ou pelo email [email protected]. Acesse: https://www.hospitaldebase.com.br/doe/