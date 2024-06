Clube Atlético Votuporanguense inicia as vendas do Programa de Sócio Torcedor “Sócio Pantera”

Orgulho de ser Pantera! Adquira já seu plano de Sócio Torcedor e esteja sempre ao lado do CAV!

O Clube Atlético Votuporanguense (CAV) iniciou as vendas do programa de sócio torcedor “Sócio Pantera”. Os torcedores agora têm a oportunidade de estar ainda mais próximos do clube e desfrutar de uma série de benefícios exclusivos. Conheça os diferentes planos e escolha o que mais combina com você!

Planos Disponíveis

Sócio Pantera Ouro

Benefícios:

– Acesso a todos os jogos da Copa Paulista e Paulistão A2

– Ingressos no Setor 1 (Arquibancada Coberta)

– 01 Camiseta Sócio Torcedor

– Personalização grátis na camisa

– Estacionamento

– Descontos na loja oficial

– Cashback de 50% no Zé Delivery

– Sorteios e Ativações do clube

– Exclusividade na compra de até 3 ingressos nas fases finais

Investimento: R$ 99,90 por mês (12 meses)

Sócio Pantera Prata

Benefícios:

– Acesso a todos os jogos

– Ingressos no Setor 1 (Arquibancada Coberta)

– Descontos na loja oficial

– Cashback de 50% no Zé Delivery

– Entrada exclusiva na Arena

– Sorteios e Ativações do clube

– Exclusividade na compra de até 2 ingressos nas fases finais

Investimento: R$ 59,90 por mês (12 meses)

Sócio Pantera Bronze

Benefícios:

– Acesso a todos os jogos

– Ingressos no Setor 2 (Geral)

– Descontos na loja oficial

– Cashback de 50% no Zé Delivery

– Entrada exclusiva na Arena

– Sorteios e Ativações do clube

– Exclusividade na compra de até 1 ingresso nas fases finais

Investimento: R$ 39,90 por mês (12 meses)

Vantagens Exclusivas para Todos os Planos

– Todos os jogos em um único cartão, evitando filas na bilheteria nos jogos em casa.

– Compre parcelado em até 5x sem juros ou em 12x

Viva a paixão pela Pantera Alvinegra ao máximo: Seja um Sócio Torcedor e faça parte dessa história de sucesso!

Para vendas e mais informações:

Telefone: (17) 99767-0606 – votumais