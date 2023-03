Para se manter na A3, CAV enfrenta o Rio Preto na Arena Plínio Marin

A última partida da primeira fase ocorre às 15h, neste sábado. Ingressos custam R$ 10, mulheres e crianças não pagam.

O Clube Atlético Votuporanguense finalizou na manhã desta sexta-feira (17.mar) a preparação para o último e decisivo confronto da primeira fase, contra o Rio Preto, neste sábado, às 15h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP. O elenco comandado por João Vallim teve uma semana cheia para afinar o discurso e depende das próprias forças para se manter na Série A3 do Campeonato Paulista.

Uma semana para o treinador alvinegro tapar buracos, já que não contará com o volante Gabriel Almeida, o zagueiro Gustavo Alcino e o atacante Vitão que estão fora do confronto em cumprimento de suspensão por cartões amarelos. Por outro lado, Vallim celebra uma volta importante, do lateral-direito e capitão Lito Andrade que cumpriu suspensão por cartões no último jogo, na derrota contra o Barretos por 1 a 0, no Estádio Fortaleza.

Enquanto a comissão técnica resolve os detalhes para o derradeiro compromisso do CAV na A3 desta temporada, a diretoria do clube realiza uma ação em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, e oferece entrada gratuita para mulheres. O clube ainda ressalta que crianças até 12 anos não pagam ingressos; já os pagantes terão preço único de R$ 10. Os ingressos estão disponíveis no site www.guicheweb.com.br ou nas bilheterias da Arena uma hora antes do início da partida.

O capitão Lito falou sobre a importância do duelo para o CAV que aparece na tabela de classificação como 14º colocado, sendo o primeiro fora da zona da degola: “A gente sabe que é o jogo da vida, da vida do clube. Estamos preparados com uma responsabilidade muito grande por esse jogo, mas se Deus quiser no sábado a gente vai fazer um grande jogo e consequentemente conquistar a vitória.”

Com a calculadora nas mãos é possível perceber que caso o Votuporanguense perca para o Rio Preto, terá de torcer por tropeços de Sertãozinho e Audax, para se manter na divisão do estadual.

Rio Preto joga pela classificação

Se no CAV a pressão por um bom resultado vale a permanência na A3 de 2024, o Rio Preto que também vem de derrota, para o São José, no Estádio Anísio Haddad, precisa vencer para alcançar objetivos ainda nesta competição. Isso porque figura em 8º na tabela de classificação e só pensa em vencer para fechar a última rodada da primeira fase entre os oito.

Com 19 pontos somados, o Jacaré vê sua classificação ameaçada por Itapirense que também tem 19 e pelo União Suzano que aparece com 18 pontos conquistados. Diário de Votuporanga