Atletas paralímpicos de Votuporanga conquistam 19 medalhas na etapa final do PARESP

Os destaques foram para os campeões votuporanguenses nas provas de Arremesso de Peso, Lançamento de Disco e Lançamento de Dardo.

Os atletas da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga voltaram para casa com bons motivos para comemorar após participação na etapa final dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo (PARESP/2023), realizada na capital, no último final de semana.

A equipe votuporanguense conquistou 19 medalhas e quatro atletas foram consagrados campeões em suas categorias, encerrando o ano com a sensação de dever cumprido. Flávia Braga Chaves, Rafaela Gonzales e Márcia Pitelli conquistaram três ouros cada, distribuídos nas seguintes provas: Arremesso de Peso, Lançamento de Disco e Lançamento de Dardo. Fabio Ladeia foi campeão em Arremesso de Peso e Lançamento de Dardo, e para completar ainda conquistou medalha de prata em Lançamento de Disco.

Também contribuíram para o quadro de medalhas, Antônia Diana, que conquistou prata nas modalidades de Arremesso de Peso e Lançamento de Dardo, e bronze em Lançamento de Disco; Daniela Martins, que trouxe o bronze em Lançamento de Dardo; Daniclaudio Farias, com três medalhas de prata, divididas nas provas de Arremesso de Peso, Lançamento de Disco e Lançamento de Dardo.

Os jogos reuniram atletas de todo os Estado de São Paulo no Centro Paralímpico Brasileiro (CPB). A iniciativa foi dividida em três etapas regionais com a final neste mês de dezembro com os melhores classificados nas categorias em disputa das seguintes modalidades: atletismo, natação e halterofilismo.

“Estes bons resultados nos pódios são frutos de um trabalho contínuo de perseverança e muita dedicação e sintonia entre a equipe e o treinador Cacau Maranho, a quem direcionamos nossa gratidão e reconhecimento. Finalizamos este ano muito satisfeitos com o desempenho de todos os nossos atletas, nas mais diversas categorias esportivas, e que em 2024 possamos fazer um trabalho ainda melhor”, comenta o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari.