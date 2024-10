Paresp 2024: atletas paralímpicos classificam Votuporanga em 1º na etapa regional e seguem para fase final

Equipe votuporanguense conquistou 24 medalhas; destaques foram para os campeões nas provas de Arremesso de Peso, Lançamento de Disco e Lançamento de Dardo

Os atletas da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga voltaram para casa com bons motivos para comemorar após participação na etapa regional dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo (Paresp/2024), realizada na Capital, no último final de semana. A equipe votuporanguense, comandada pelo treinador Cacau Maranho, conquistou 24 medalhas e sagrou-se campeã geral nesta etapa, classificando todos os atletas para a fase final dos jogos que será realizada de 1 a 3 de novembro, também na Capital.

No grupo feminino, Flávia Braga Chaves e Rafaela Gonzales conquistaram três ouros cada, distribuídos nas seguintes provas: Arremesso de Peso, Lançamento de Disco e Lançamento de Dardo. Daniela Martins também conquistou ouro na prova de Lançamento de Disco e duas pratas, divididas entre Arremesso de Peso e Lançamento de Dardo. Edilaine da Silva também conquistou ouro em Arremesso de Peso e Lançamento de Dardo e fechou a competição com prata em Lançamento de Disco.

Já no grupo masculino, Antônio Carlos, Deniclaudio Farias, Fábio Ladeia e Felipe Carvalho conquistaram três ouros cada, nas seguintes provas: Arremesso de Peso, Lançamento de Disco e Lançamento de Dardo.

Os jogos reuniram atletas de todo os Estado de São Paulo no Centro de Treinamento Paralímpico. “Estes bons resultados nos pódios são frutos de um trabalho contínuo de perseverança e muita dedicação e sintonia entre a equipe e o treinador Cacau Maranho, a quem direcionamos nossa gratidão e reconhecimento. Seguimos confiantes para a fase final”, comenta o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari.