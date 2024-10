Equipe de natação de Votuporanga conquista 17 medalhas nos Jogos Paralímpicos Paulista

Atletas se destacam em competições estaduais e já se preparam para novos desafios

A equipe de natação da Secretaria Municipal de Esportes/Avonat/Unifev/Noroaço brilhou em duas importantes competições no último final de semana. Entre os dias 11 e 13 de outubro, 12 atletas participaram do Troféu Kim Mollo de Natação, realizado em Mococa, onde representaram a Seleção Regional da 4ª Região da Federação Aquática Paulista. A equipe se classificou na 6ª colocação geral.

No domingo (13), os atletas paralímpicos de Votuporanga fizeram história nos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo, disputados no Centro de Treinamento Paralímpico, na capital paulista. O time conquistou 17 medalhas, sendo 13 de ouro e 4 de prata, consagrando-se campeões das regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto, com um total de 173 pontos.

Entre os principais destaques da equipe estão:

Keven Eduardo Milani de Paula (classe S6), que garantiu quatro medalhas de ouro nas provas de 50 e 100 metros nado livre, 100 metros nado costas e 400 metros nado livre.

Erik de Suza Bailon Oliveira (classe S8), vencedor de três ouros nas provas de 100 e 400 metros nado livre e 100 metros nado costas.

Mauricio Padilha (classe S13), que também conquistou três medalhas de ouro nas provas de 50 e 100 metros nado livre e 100 metros nado costas.

Gabriel Kenichi Carvalho Rodrigues (classe S14), vencedor em três provas: 100 e 200 metros nado livre e 100 metros nado costas.

Cauê Rodrigues Antunes Cardoso (classe S6), que conquistou três pratas nas provas de 50 e 100 metros nado livre e 100 metros nado costas.

Os atletas ficaram alojados no Conjunto Esportivo Baby Barione, em São Paulo, e contaram com o apoio da Prefeitura Municipal e da Unifev para a viagem. O próximo desafio da equipe será o Torneio Regional da 4ª Região da FAP, nos dias 25 e 26 de outubro, em Presidente Prudente, última oportunidade para obtenção de índices que garantam participação em competições estaduais e nacionais.