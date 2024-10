Votuporanguense e Monte Azul sinalizam desejo por vaga na Série D; vice disputará a Copa do Brasil

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Finalistas da Copa Paulista jamais jogaram uma divisão do Brasileiro. Campeão terá o direito de escolher uma das duas competições nacionais.

Finalistas da Copa Paulista, Votuporanguense e Monte Azul já sabem o que querem para 2025: a Série D do Campeonato Brasileiro. Os dois times sinalizaram que escolherão a quarta divisão nacional, caso conquistem a competição estadual. O campeão tem o direito de optar pela vaga na Série D ou na Copa do Brasil. O vice fica com a opção não escolhida.

O técnico do CAV, Rogério Corrêa, revelou, em entrevista, que o clube e os torcedores querem a vaga no Brasileiro. O Pantera já conquistou a Copa Paulista em 2018, mas, na ocasião, optou pela vaga na Copa do Brasil. O time foi eliminado logo na primeira fase da competição nacional, ao perder em casa para o Ypiranga-RS.

Fundado em 2009, o Votuporanguense nunca disputou uma divisão do Campeonato Brasileiro. O Monte Azul, por sua vez, jamais participou de nenhuma competição nacional, em seus mais de 100 anos de história. Em contato com o ge, o presidente Marcelo Cardoso, confirmou que o clube quer a Série D do Brasileiro.

CAV e AMA viveram os opostos no primeiro semestre de 2024. Enquanto a equipe de Votuporanga foi a campeã da Série A3 do Paulista, o Azulão foi rebaixado na Série A2. Os times, portanto, trocaram de divisão.

O desejo dos clubes é diferente do campeão da edição passada. A Portuguesa Santista levantou a taça e optou pela Copa do Brasil, visando os milhões de reais que a competição proporciona.

De 2016 para cá, seis campeões escolheram a Série D e dois (Portuguesa Santista e Votuporanguense) definiram disputar a Copa (veja lista abaixo).

A SAF do Monte Azul é gerida por Emerson Sheik e o pai de Neymar. O AMA teve a melhor campanha no geral e, por este motivo, decidirá o título em casa. O time, porém, ainda não sabe se terá o seu estádio para a decisão.

As finais serão disputadas nos dois próximos sábados, às 15h. O duelo de ida será na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. O ge fará o Tempo Real de ambos os jogos.

Escolha dos últimos campeões da Copa Paulista

2023 – Portuguesa Santista: Copa do Brasil

2022 – XV de Piracicaba: Série D

2021 – São Bernardo: Série D

2020 – Portuguesa: Série D

2019 – São Caetano: Série D

2018 – Votuporanguense: Copa do Brasil

2017 – Ferroviária: Série D

2016 – XV de Piracicaba: Série D