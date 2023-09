São Paulo é Campeão da Copa do Brasil 2023

No Morumbi, Tricolor empata com o Flamengo com gol de Rodrigo Nestor e conquista título inédito

Na tarde deste domingo (24), o Estádio do Morumbi foi palco do jogo de volta da final da Copa do Brasil de 2023, onde o São Paulo empatou com o Flamengo e se sagrou CAMPEÃO da competição nacional. O gol são-paulino foi marcado por Rodrigo Nestor.

Em uma das tardes mais quentes do ano na capital paulista, o São Paulo iniciou o jogo pressionado pela marcação rubro-negra, mas soube cadenciar o ritmo e encontrar espaços. Logo aos 7 minutos da partida, Arboleda precisou ser substituído por Diego Costa, ao sentir dores musculares na coxa.

As melhores chances são-paulinas foram num chute de canhota de Wellington Rato, que passou rente à trave, e, logo na sequência, um voleio de Lucas que, por pouco, não encontrou o gol. No final do primeiro tempo, o Flamengo abriu o placar com gol de Bruno Henrique. 1 a 0 Flamengo.

Após sofrer uma falta, num momento crucial do jogo, o meio-campista Rato rapidamente cobrou, o goleiro flamenguista espalmou e a bola sobrou para Nestor que, aos 49 minutos do primeiro tempo, acertou um lindo chute da entrada da área e marcou um golaço. O São Paulo empatou o jogo no Morumbi.

O Tricolor voltou do intervalo apostando no contra-ataque. O técnico Dorival Júnior decidiu mexer no time e colocou Wellington e Gabi Neves para os lugares de Caio Paulista e Alisson, respectivamente. Pouco tempo depois, o comandante tricolor fez mais duas alterações: Luciano para o lugar de Wellington Rato e Michel Araújo para a posição de Nestor.

Aos 42 minutos do segundo tempo, Luciano reclamou bastante de um pênalti sofrido, mas a arbitragem nada marcou. A equipe do Morumbi soube administrar a vantagem no agregado (2×1), manteve a superioridade e segurou o placar até o apito final.

A atmosfera criada para a partida contribuiu para concretizar a festa são-paulina. Todos os envolvidos no espetáculo vibravam a mesma energia: o São Paulo apenas deixaria o campo depois de conquistar um título inédito. E assim foi. Do início ao fim, a torcida deu um show à parte e, mais uma vez, demonstrou seu apoio incondicional.

Das arquibancadas, 63.077 são-paulinos presentes no Morumbi entoaram o grito: É CAMPEÃO!