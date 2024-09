Votuporanguense abre venda de ingressos para decisão contra a Portuguesa

Duelo que decide um dos finalistas da Copa Paulista ocorre no sábado (28), às 18h, na Arena Plínio Marin. Pantera Alvinegro perdeu no jogo de ida e agora precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar de forma direta ou por um e levar para os pênaltis.

O Clube Atlético Votuporanguense iniciou as vendas de ingressos para o jogo que vale a classificação para a final da Copa Paulista. O CAV enfrentará a Portuguesa no próximo sábado (28.set), às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. Após a derrota por 1 a 0 no jogo de ida, no último sábado, no Estádio do Canindé, diante de 3.064 pagantes, o Pantera Alvinegro conta também com a força de sua torcida para reverter o placar e carimbar o passaporte para a decisão.

E assim, para se classificar, o Votuporanguense precisa de uma vitória por dois gols de diferença. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis.

A diretoria do CAV aproveita para convidar os torcedores a comparecerem e apoiarem o time neste importante duelo: “Torcedor, mais do que nunca precisamos do seu apoio, venha, traga os seus amigos e familiares, vamos fazer uma linda festa nas arquibancadas. Sua presença será fundamental para incentivar os jogadores em busca da vitória”, disse Caskinha, presidente do Clube Atlético Votuporanguense.

Ingressos

Os valores das entradas para o duelo na Arena Plínio Marin variam: Setor 1 (arquibancada coberta): R$ 30; Setor 2 (geral): R$ 15; e Setor 3 (visitante): R$ 15.

Além das bilheterias da Arena, os ingressos podem ser comprados antecipadamente pela internet no site Guichê Web ou em pontos de vendas espalhados por Votuporanga: Bar Seu Caneco, Auto Posto Flor de Lis, Polysport e Polizeli Parafusos. Diário de Votuporanga