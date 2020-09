O treinador de 48 anos acumula passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como Fluminense, Athletico-PR, Palmeiras, Coritiba, Ponte Preta e Sport, onde conquistou o Campeonato Pernambucano em 2014. Recentemente, Baptista passou por Vila Nova e CSA, clube em que foi demitido na última semana após maus resultados na Série B do Brasileiro.

Eduardo Baptista terá a missão de ajudar o Mirassol a conquistar maior espaço no cenário nacional. Após o terceiro lugar no Paulistão deste ano, o time do interior paulista busca o acesso na Série D do Brasileiro e projeta a participação na Copa do Brasil em 2021, além do Campeonato Paulista.