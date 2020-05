Gestores do circuito aceitaram redução de valores para garantir a realização das provas nesta temporada.

Mesmo com uma série de dúvidas com relação ao calendário da Fórmula 1 para essa temporada, a categoria e a organização do Grande Prêmio da Inglaterra chegaram em um acordo para a realização de duas provas no circuito de Silverstone. As datas seriam 26 de julho e 2 de agosto.

Após uma série de discordâncias nos valores, a gestão de Silverstone teria aceitado reduzir o montante exigido para a organização das provas. Com a reconfiguração do calendário devido a pandemia do novo coronavírus, a expectativa é que alguns circuitos, como Silverstone, recebam duas corridas.

– Tenho orgulho de confirmar que Silverstone e a Fórmula 1 chegaram a um acordo, a princípio, para receber duas corridas com portões fechados nesta temporada. Gostaria de agradecer todos os nossos fãs e de garantir a eles que estamos determinados a fazer tudo que pudermos para ajudar a Fórmula 1 com o show nesta temporada – comunicou o diretor-executivo do autódromo, Stuart Pringle.