Copinha: Federação Paulista de Futebol divulga grupo do Cavinho

O torneio será disputado de 2 a 25 de janeiro com 128 equipes divididas em 32 chaves. Grupo 1, sediado em Votuporanga/SP, é composto por Votuporanguense, Bahia, Monte Azul-SP e Atlético Matogrossense.

A Federação Paulista de Futebol anunciou nesta segunda-feira (13) as sedes e os grupos da edição de 2022 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O torneio será disputado de 2 a 25 de janeiro. Serão 32 grupos de quatro clubes cada, espalhados pela capital e pelo interior do Estado. Ao todo, 128 equipes disputarão a Copinha, que não foi realizada no ano passado em função da pandemia de Covid-19.

O Corinthians, maior campeão da disputa, com oito títulos, caiu no Grupo 15, em São José dos Campos, e terá São José-SP, River-PI e Resende-RJ como adversários. Já o Internacional, atual campeão, ficou no Grupo 25, com União Mogi-SP, Portuguesa e São Raimundo-RR.

Veja os grupos e as sedes abaixo:

GRUPO 1 – VOTUPORANGA

Votuporanguense

Bahia

Monte Azul-SP

Atlético Matogrossense

GRUPO 2 – TANABI

Tanabi

Vila Nova-GO

Guarani

Aquidauanense-MS

GRUPO 3 – BÁLSAMO

Mirassol-SP

Sport

Taguatinga-DF

Confiança-SE

GRUPO 4 – LINS

Linense

Atlético-MG

Andirá-AC

Desportivo Aliança-AL

GRUPO 5 – FRANCA

Francana

Juventude

Ponte Preta

Confiança-PB

GRUPO 6 – MATÃO

Matonense

Fluminense

Fast Clube-AM

Jacuipense-BA

GRUPO 7 – CRAVINHOS

Comercial-SP

Criciúma

Nova Iguaçu

Chapadinha-MA

GRUPO 8 – ARARAQUARA

Ferroviária-SP

Santos

Rondoniense-RO

Operário-PR

GRUPO 9 – IACANGA

União Iacanga

Santa Cruz-PE

Novorizontino-SP

União ABC-MS

GRUPO 10 – JAÚ

XV de Jaú

Grêmio

Castanhal-PA

Mixto-MT

GRUPO 11 – SÃO CARLOS

São Carlense

América-MG

São Carlos

Falcon-SE

GRUPO 12 – ARARAS

União São João-SP

Athletico-PR

Velo Clube-SP

Taquarussú-TO

GRUPO 13 – GUARATINGUETÁ

Manthiqueira-SP

Vitória-BA

XV de Piracicaba-SP

São José-RS

GRUPO 14 – TAUBATÉ

Taubaté

Botafogo-RJ

Petrolina-PE

Aparecidense-GO

GRUPO 15 – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

São José-SP

Corinthians

River-PI

Resende-RJ

GRUPO 16 – SUZANO

União Suzano

Fortaleza

Ituano

Concórdia-SC

GRUPO 17 – PORTO FELIZ

Desportivo Brasil-SP

Goiás

Botafogo-SP

Iape-MA

GRUPO 18 – JUNDIAÍ

Paulista

Ceará

São Bernardo FC-SP

Bragantino-PA

GRUPO 19 – JAGUARIÚNA

Jaguariúna

ABC-RN

Red Bull Bragantino

Fluminense-PI

GRUPO 20 – ITAPIRA

Itapirense

Cruzeiro

Retrô-PE

Palmas-TO

GRUPO 21 – SÃO CAETANO DO SUL

São Caetano

São Paulo

Desportiva Perilima-PB

CSE-AL

GRUPO 22 – SÃO BERNARDO DO CAMPO

EC São Bernardo

Londrina

São Bento-SP

Aster Brasil-ES

GRUPO 23 – OSASCO

Osasco Audax

Joinville

Santo André

Camaçariense-BA

GRUPO 24 – SANTANA DE PARNAÍBA

Ska Brasil-SP

Vasco

Rio Claro-SP

Lagarto-SE

GRUPO 25 – MOGI DAS CRUZES

União Mogi

Internacional

Portuguesa

São Raimundo-RR

GRUPO 26 – GUARULHOS

Flamengo-SP

Avaí

Guarulhos

Santana-AP

GRUPO 27 – MAUÁ

Mauá Futebol

Atlético-GO

Mauaense-SP

Volta Redonda

GRUPO 28 – DIADEMA

Água Santa-SP

Palmeiras

Real Ariquemes-RO

Assu-RN

GRUPO 29 – BARUERI

Oeste-SP

Flamengo-RJ

Floresta-CE

Forte-ES

GRUPO 30 – SÃO PAULO (IBRACHINA)

Ibrachina

Náutico

Inter de Limeira-SP

Serranense-MG

GRUPO 31 – SÃO PAULO (JUVENTUS)

Juventus

CRB-AL

Portuguesa Santista-SP

Canaã-BA

GRUPO 32 – SÃO PAULO (NACIONAL)

Nacional

Coritiba

Capivariano-SP

Real Brasília-DF

*Informações/ge