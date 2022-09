Grupo de memorialistas presta homenagem a familiares e jogadores lendários da Associação Atlética Votuporanguense

O Grupo Memorial Votuporanguense, formado por entusiastas em preservar a história do esporte da cidade e dos esportistas que deixaram um legado gravado para sempre na memória popular, presta no sábado (17/09), às 10h, em frente à Arena Plínio Marin, uma homenagem aos ex-atletas e aos familiares de jogadores lendários da saudosa Associação Atlética Votuporanguense. Foram confeccionadas camisas especiais, réplicas do manto utilizado pelos jogadores na AAV dos anos 1960/1970, que serão presenteadas para aqueles que tanto honraram o futebol profissional da cidade.

Serão homenageados: Raimundinho (em memória), Elmo (em memória), Haroldo (em memória), Bidon, Ivo, Serginho e Betão, da AAV de 1967, além de Valdécio e França, da Alvinegra de 1978. Familiares de jogadores falecidos também estão sendo convidados para receber a justa homenagem.

Segundo os memorialistas, serão coletados autógrafos dos craques para registro em materiais que integrarão o futuro Memorial da Votuporanguense, que será instalado na Arena Plínio Marin, bem como será possível adquirir produtos especiais confeccionados pelo grupo com renda revertida para outras ações dos memorialistas, bem como para trabalhos sociais do município.

*AGENDA

Homenagem aos familiares e ex-jogadores da Associação Atlética Votuporanguense

Data – Sábado (17/09)

Horário – 10 horas

Local – Em frente à Arena Plínio Marin

Organização – Grupo Memorial Votuporanguense*