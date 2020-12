Heitor Napolitano busca o ouro no Campeonato Brasileiro de Natação

Heitor é atleta do Centro de Formação Esportiva de Natação Votuporanga e atualmente o vice-campeão brasileiro nos 200m Borboleta e 400m Medley e busca sair campeão nacional este ano

O multicampeão do Centro de Formação Esportiva de Natação, Heitor Napolitano Fonseca Reis, mais uma vez leva o nome da natação Votuporanga ao cenário nacional. O atleta, que já é o atual vice-campeão da competição, busca na próxima semana (dias 9 e 10 de dezembro), a conquista do ouro no Campeonato Brasileiro Juvenil – Junior e Sênior -, em Santos.

O atleta tem focado na competição desde a última participação e disputará na piscina olímpica, de 50 m, do Parque Aquático Rebouças, as provas em que busca pelo primeiro lugar: 200m borboleta e 400m medley. Além da marca expressiva nos 100m nado borboleta, a terceira prova que competirá.

Para Heitor, a expectativa é sair vitorioso e diminuir seus tempos desde as últimas competições. “Estou em busca do primeiro lugar e abaixar todos os meus tempos nas três provas que vou nadar. Me sinto bem confiante e tenho me dedicado bastantes nos treinos para que os resultados venham”, disse o multicampeão.

Estes títulos nacionais há muitos anos não vêm para Votuporanga e, segundo o coordenador do Centro de Formação, Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, o atleta está hoje em grande forma e treina pesado para competição. “Esperamos que ele consiga repetir o resultado do ano passado, mas a possibilidade de que ele consiga vencer alguma dessas provas é muito grande”, disse.

A competição

Neste ano, o Campeonato Brasileiro ocorrerá de forma virtual, por isso as provas do calendário oficial da competição serão seguidas e os tempos enviados para a CBDA (Confederação Paulista de Desportos Aquáticos).

Após isso, os campeões nacionais só serão declarados após todos os estados realizarem as etapas em seus respectivos estados e enviarem os tempos oficiais a Confederação.

A Natação

O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.