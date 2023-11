Natação: equipe de Votuporanga conquista 35 medalhas e fica em 2º lugar na VI Super Copa Verão

No Campeonato Paulista de Paranatação equipe ficou em sétimo lugar com 15 medalhas

A equipe da Associação Votuporanguense de Natação (Avonat) foi vice-campeã da VI Super Copa São Paulo Verão de Natação promovida no Parque Aquático “Saverio Maranho” no último final de semana. Os 40 atletas que representaram o município conquistaram 35 medalhas, sendo 18 de ouro, 13 de prata e 4 de bronze. Na categoria masculina, a equipe ficou em primeiro lugar no quadro geral de medalhas.

Entre os medalhistas de ouro destacam-se os atletas Ana Carolina Rosati, Pedro Kuuper Clementim, Enzo Rodrigues dos Santos, Bruno Borgheto Rocha, Miguel Toloi, Kauã dos Santos Arrothéia, Matheus Henrique Santos, Pedro Henrique Cardoso Rocha, Pedro Toloi e Ricardo Barrueco da Silva.

Também contribuíram para o quadro de medalhas os atletas Bianca Mantovani, Ana Carolina Vitório, Diego Lazaretti Pimentel, Lana Souza Garcia, Julia Medrado Pereira, Sarah Dutra Mata, Vitor Markioni e Hugo Moreira Mendes.

A VI Super Copa São Paulo Verão de Natação contou com a participação de 600 atletas de 33 clubes, que disputaram 155 provas divididas em cinco etapas.

Campeonato Paulista de Paranatação

No Campeonato Paulista de Paranatação, também promovido no Parque Aquático “Saverio Maranho”, no último domingo (26/11), a equipe da Associação Votuporanguense de Natação (Avonat) participou com sete atletas e ficou em sétimo lugar na classificação geral com 15 medalhas, sendo 8 de ouro, 5 de prata e 2 de bronze.

Destaque para os medalhistas Keven Eduardo Simões de Paula, Erik de Souza Bailon de Oliveira, Mauricio Padilha, Gabriel da Silva Bueno, Carlos Eduardo Mota da Silva, Cauê Rodrigues Cardoso e Gabriel Kenichi Carvalho Rodrigues.

As próximas participações da equipe votuporanguense em competições ocorrerão no Campeonato Brasileiro Juvenil a ser realizado entre os dias 4 e 9 de dezembro em São José do Rio Preto; Campeonato Brasileiro Junior e Sênior do Rio de Janeiro, de 12 a 17 de dezembro; e na final estadual do Pró Natação de 14 a 16 de dezembro, em Presidente Prudente.