Bandidos invadem revenda de veículos e levam cerca de R$ 20 mil

Dois bandidos invadiram uma empresa instalada na avenida Brasília, em Araçatuba, na madrugada desta quarta-feira (29) e furtaram cerca de R$ 20 mil que estavam em um cofre. Imagens do sistema de segurança do estabelecimento capturaram a ação dos criminosos, que ocorreu por volta das 3h.

Os policiais militares cabos Maurício e Ricardo atenderam a ocorrência. Foi apurado no local que os bandidos estouraram uma janela de blindex no banheiro do escritório, onde escalaram e tiveram acesso ao interior do estabelecimento.

No local eles arrombaram um cofre e furtaram o dinheiro. Os criminosos reviraram gavetas e deixaram diversos documentos espalhados pelo chão. Com base nas imagens a polícia tenta levantar a identificação dos bandidos. A Polícia Civil vai investigar o caso. RP10