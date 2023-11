Prefeito Jorge Seba anuncia programação especial de Natal

Concerto de Natal e iluminação encantadora marcam o início das festividades nesta sexta-feira, 1º de dezembro

A cidade de Votuporanga se prepara para receber o Natal com uma programação especial e repleta de atrações culturais. O prefeito Jorge Seba anunciou, em entrevista recente ao votumais, que a partir da próxima sexta-feira, 1º de dezembro, a cidade se transformará em um verdadeiro cenário natalino.

Sob o tema “Natal, Luz e Esperança”, a Secretaria de Cultura e Turismo de Votuporanga preparou uma série de eventos que prometem encantar moradores e visitantes. A programação se estenderá até o dia 22 de dezembro, com apresentações diárias na Praça Cívica, localizada em frente à concha acústica.

O destaque fica por conta do Concerto de Natal, realizado em parceria com o SESC de Rio Preto e o Sindicato do Comércio, Serviço e Turismo. Este evento contará com a presença do renomado pianista e maestro Paulo de Tarso, da cantora Livia Ian e do baixista Raphael Pagliuso, prometendo uma noite memorável na Praça Professor Benedito Lopes de Oliveira.

Além da música, a decoração natalina será um espetáculo à parte. “Este ano, a Praça Cívica e a Praça da Matriz, no coração de Votuporanga, estarão adornadas com luzes de Natal, criando um cenário deslumbrante que reflete o espírito de esperança e alegria desta época”, afirmou o prefeito Jorge Seba.

O acendimento das luzes está programado para acontecer também na sexta-feira, 1º de dezembro. Apesar da preocupação com a previsão de chuva, o prefeito se mostra otimista e convida a todos para participarem deste momento mágico.

As festividades continuam na segunda-feira, 4 de dezembro, com a saída do trem de Natal da RUMO, que contará com a presença da Banda Zequinha de Abreu e diversos food trucks. O prefeito reforça o convite à população para prestigiar o evento, que terá início às 19 horas.

“Natal é um tempo de união, de celebrar com aqueles que amamos. Em Votuporanga, queremos oferecer momentos inesquecíveis para nossos cidadãos e visitantes, iluminando não só as praças, mas também os corações de todos”, concluiu o prefeito Jorge Seba, reforçando o espírito natalino que embala a cidade.