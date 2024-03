Conecta Votuporanga poupa impressão de mais de 900 mil folhas

Em nove meses, o programa implantado pela Prefeitura de Votuporanga já economizou mais de R$ 1,3 milhão

Desde a implantação do programa Conecta Votuporanga, que transformou os processos físicos em digitais, por meio de uma plataforma que atende os cidadãos de maneira on-line, a Prefeitura de Votuporanga já poupou a impressão de mais de 900 mil folhas de papéis em nove meses, o que resultou em uma economia indireta de mais de R$ 1,3 milhão.

Ainda segundo o balanço apresentado pela empresa 1Doc Tecnologia, responsável pela plataforma, cerca de 31% dos protocolos, atualmente, são abertos por meios digitais, no entanto, a meta é de que este índice chegue a 70%.

O programa colocou em prática uma importante proposta de Governo do prefeito Jorge Seba de diminuir a emissão de papeis e migrar todos os processos para o meio digital. A nova plataforma veio acompanhada do aplicativo Conecta Votuporanga, desenvolvido pela empresa Gov Digital, com o objetivo de manter a Prefeitura de Votuporanga conectada 24 horas por dia com os cidadãos. Através dela é possível que servidores e cidadãos iniciem e acompanhem seus processos registrados junto às diversas Secretarias Municipais, Ouvidoria, Central de Atendimento, enfim, são todos os serviços públicos prestados de forma digital, que podem ser acessados de computadores, tablets e celulares.

Aplicativo Conecta Votuporanga

Todos os principais serviços da Prefeitura estão disponíveis no aplicativo como, por exemplo, atendimentos da Ouvidoria, IPTU, emissão de Nota Fiscal, Transparência, serviços da Saev Ambiental, do Procon, informações sobre a Dengue – inclusive um mapa para o cidadão consultar como está a doença em seu bairro, com dados atualizados em tempo real. São mais de 400 serviços on-line disponíveis para o cidadão. As atualizações são constantes com inclusão de novos serviços e ferramentas, sempre buscando facilitar o atendimento aos cidadãos.

Além da economia financeira e dos benefícios ambientais com a redução de papéis, são inúmeras as vantagens para os cidadãos como redução de tempo para retorno de suas demandas, sem contar que as solicitações podem ser feitas na palma da mão, sem sair de casa e no horário que o cidadão puder.

O aplicativo está disponível nas lojas App Store e Play Store https://conectavotuporanga.govdigital.app/download é só procurar lá por Conecta Votuporanga. É inovação, conectividade e sustentabilidade no modo on. Você pode ter ainda mais informações da Prefeitura em www.votuporanga.sp.gov.br ou nas redes sociais pelo @prefvotuporanga.