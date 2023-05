CAPS i: obra de implantação do novo serviço segue para fase final

Investimento é de cerca de R$ 500 mil; proveniente de recursos próprios da Administração

Votuporanga, em breve, contará com uma unidade do CAPS Infantil para tratamento de crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas. O projeto contempla cidades ou regiões com pelo menos 70 mil habitantes e a previsão é de que a obra seja entregue ainda neste semestre.

Com um investimento de cerca de R$ 500 mil, proveniente de recursos próprios da Prefeitura, o CAPS i será o primeiro da região de saúde, composta por 17 municípios. Nesta área de saúde mental, a Secretaria da Saúde de Votuporanga já atua com o CAPS II, CAPS AD (Álcool e outras drogas) e o Ambulatório de Saúde Mental.

CAPS i

Em Votuporanga, cerca de 200 crianças e adolescentes devem ser beneficiados com a unidade de atendimento especializado. Atualmente, esse público recebe acompanhamento psiquiátrico ou psicológico através do Ambulatório de Saúde Mental.

A conquista atende ao programa de governo do prefeito Jorge Seba. “Desde o início, quando discutimos as ações do nosso programa de governo, adotamos essa como uma das metas na área da saúde. Nos reunimos com diversas mães de crianças com autismo e outros transtornos e entendemos que o Poder Público precisava fazer mais, e estamos em busca dessa melhoria constante nos serviços prestados à nossa população.”

A secretária da Saúde, Ivonete Félix, aponta que o investimento é um grande avanço para o município no atendimento de crianças e adolescentes com transtornos mentais. “Com o CAPS i teremos condições de realizar acompanhamento com crianças e adolescentes que apresentarem quadros de depressão, hiperatividade, autismo, transtorno obsessivo compulsivo, entre outros”.

A unidade terá equipe especializada composta por médico psiquiatra, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, fonoaudiólogo, educador físico e profissionais de nível médio. Os atendimentos serão realizados em grupo e individuais.