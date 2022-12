ESCOLA SESI DE VOTUPORANGA ENCERRA PROJETO COPA ESPECIAL

As salas representaram um país participante da Copa do Mundo do Catar 2022 e fizeram uma viagem por novas culturas.

Foram arrecadados no decorrer do ano toneladas de alimentos e produtos de limpeza, milhares de tampinhas, blisters, roupas e acessórios, que foram encaminhados as instituições Apae de Votuporanga, Recanto Tia Marlene e IDAV.

O projeto se encerrou no dia 30 de novembro após a realização do J.E.S (Jogos Estudantis do SESI).

A sala campeã deste ano foi o 8′ ano B, que representou a Alemanha com mais de 600.000 pontos.

“Nosso objetivo principal é de que nossos alunos se tornem futuros cidadãos de bem, que façam a diferença na sociedade demonstrando valores como a empatia, de que as pessoas com deficiência sejam mais respeitadas e tenham seus direitos garantidos, criando assim uma corrente do bem, a parceria escola X família foi ainda mais fortalecida, buscando assim uma educação que transcenda os muros da escola”, salientou o professor de Educação Física: Denis Thyago de Oliveira.