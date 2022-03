Votuporanguense enfrenta o Sertãozinho buscando voltar ao G-8 na Série A3

A Pantera Alvinegra tenta entrar na zona de classificação e se vencer, às 10h neste domingo (13) na Arena Plínio Marin, pode encostar no grupo dos classificados à segunda fase do Paulistão.

O Clube Atlético Votuporanguense recebe o Sertãozinho de olho no G-8 neste domingo (13.mar), às 10h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, pela 12ª rodada da Série A3 do Campeonato Paulista.

A equipe do técnico Rodrigo Cabral vem de empate diante Comercial, em Ribeirão Preto/SP, por 1 a 1, resultado que tirou o Leão do Norte da liderança do estadual e valeu uma posição ao CAV que agora está em 11º com 12 pontos conquistados.

O adversário deste duelo vem de derrota por 1 a 0 diante do Noroeste em casa, a quarta derrota seguida no torneio, resultado que custou a demissão do técnico Ivan Izzo, na manhã de quinta-feira. Em 13ª na tabela o Sertãozinho vem para Votuporanga tentando fugir do fantasma do rebaixamento.

Já na Arena Plínio Marin, o treinador alvinegro só pensa em somar e comentou que essa partida em casa é uma excelente oportunidade para encostar no G-8. “Pensamos sempre em somar, beliscar fora e somar em casa, acompanhar sempre a rodada e os adversários. Então a gente crê que tivemos um leve distanciamento da zona de rebaixamento. Então cremos que essas duas vitórias em casa, claro que jogando com competência, já dá um distanciamento. Ai sim conseguimos olhar um pouco mais longe e beliscar uma classificação”, explicou Cabral.

O comandante também ressaltou a importância do ponto conquistado fora de casa, diante do até então, líder Comercial. “Sabíamos que eles tinham uma proposta de jogo que foi onde acabamos tomando o gol em cima desse detalhe, tivemos oportunidade de definir a partida e eu particularmente saio muito feliz com o resultado”.

Rodrigo Cabral terá quase força máxima para este duelo, a única indefinição é com relação ao zagueiro Diogo que ainda é dúvida.

Ingressos

O CAV dispõe do valor promocional de meia entrada para todos nos jogos em casa. Sendo assim, o Setor 1 (Arquibancada Coberta) e o Setor 3 (Visitante) custam R$ 20,00, já o Setor 2 (Arquibancada Descoberta) apenas R$ 10,00. Inicialmente as vendas serão online no site www.guicheweb.com.br

Abertura da bilheteria: 8h30

Abertura dos portões: 9h

Protocolo Covid-19

O governo do Estado de São Paulo liberou 100% de público nos estádios de futebol mediante comprovante de vacinação. Quem ainda não tiver concluído o esquema vacinal, deverá ter tomado ao menos uma dose de vacina e apresentar um teste negativo com validade de 48h para os do tipo PCR ou 24h para os testes de antígeno. Vale ressaltar que não é mais obrigatório o uso de máscara em ambiente aberto.

