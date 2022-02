Votuporanguense enfrenta o Matonense pela Série A3 em busca de primeira vitória

O Votuporanguense, que vem de empate fora de casa, sem gols, contra o Bandeirante, de Birigui, na estreia pelo Campeonato Paulista da Série A3, quer aproveitar o fator casa e conquistar a 1ª vitória, contra a Matonense. O time de Matão também vem de empate, mas com gols, 2 a 2, diante do EC São Bernardo, no Ferreirão.

Com o resultado o CAV tem um ponto, assim como a Matonense. Na primeira rodada, cinco times estrearam com vitória: Capivariano, União Suzano, Noroeste, Rio Preto e Sertãozinho.

VOTUPORANGUENSE

Para o jogo, o técnico Thiago Oliveira tem duas dúvidas, no meio campo e no ataque. Murilo Oliveira disputa a posição com Ricardinho no meio, que ainda terá Jair, Erick Salles e Vinicius Diniz.

Já no ataque a disputa é entre Marlon e Rafael Peixoto para formar dupla ofensiva com Henrique Santos.