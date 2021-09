Já eliminado, Fefecê é goleado em casa pela Inter de Bebedouro

A Inter de Bebedouro venceu o Fernandópolis por 4 a 0, na tarde desta quarta-feira, na Arena Flashnet, em Fernandópolis, pela nona e penúltima rodada da primeira fase da Segundona do Campeonato Paulista– equivalente à quarta divisão estadual.

Com um hat-trick de Bruno Marcelo e outro de Adyson Júnior, time de Bebedouro garantiu a classificação à segunda fase da competição.

A vitória deixou a Inter de Bebedouro na terceira colocação do Grupo 1, com 15 pontos. O Fernandópolis, por sua vez, fechou a rodada na lanterna da chave com apenas quatro pontos, sem vencer e eliminado do estadual.

Os dois times entram em campo pela última rodada da primeira fase no próximo domingo, em jogos simultâneos às 15h. O Fernandópolis visita o América-SP, no Teixeirão, em Rio Preto, enquanto a Inter de Bebedouro recebe o Catanduva, no estádio Sócrates Stamato, em Bebedouro.