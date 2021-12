VALENTIM GENTIL F.C. SE CLASSIFICA PARA SEGUNDA FASE DA COPA RIO GRANDE

Ao comando do técnico Baianinho, Valentim Gentil Futebol Clube entrou em campo no sábado (27/11), para a última rodada da primeira fase da Copa Rio Grande. O time foi a Indiaporã e a partida terminou empatada em 1 a 1. Para Valentim Gentil, Leo Luiz balançou a rede do adversário.

Na primeira fase foram nove rodadas disputadas, sendo que Valentim Gentil está a sete jogos invictos. Foram cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. Com os resultados, Valentim Gentil terminou a primeira fase em segundo lugar na tabela.

A segunda fase está prevista para iniciar neste final de semana. Valentim Gentil joga contra Macedônia, no Estádio Municipal “Raphael Cavalin”.