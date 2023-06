ATLETISMO ESCOLAR PARALÍMPICO CONQUISTA O TÍTULO ESTADUAL COM DOIS ATLETAS DA ESCOLA “ENNY” DE VOTUPORANGA

Terminaram as disputas da modalidade de Atletismo para pessoas com deficiências físicas em evento realizado no Centro Paralímpico Brasileiro, na cidade de São Paulo e mais uma vez os atletas da Escola Estadual “Enny Tereza Longo Fracaro” de Votuporanga trouxeram os títulos nas respectivas categorias.

Yago Fernando de apenas 11 anos disputou na categoria A ( Sub 14), na classe T42 e sagrou-se campeão nas provas de 60 metros com o tempo de 17’58” e salto em distância com a marca de 2,15 mts no detalhe a difícil missão de competir sem prótese.

Já a atleta Sofia Urbina também na categoria A ( Sub 14), venceu com propriedade na classe T47, as provas de 60 metros com o tempo de 10’17”, nos 150 metros com a marca de 24’22” e na prova de salto em distância com a marca de 3,97mts.

Agora na próxima semana o Professor Márcio Fukuiama levará os atletas da categoria de pessoas com deficiências intelectuais para a última disputa, novamente na modalidade de Atletismo dos dias 26 à 29 de Junho, em busca de novas conquistas.

Estarão representando a nossa cidade, como única escola da Diretoria de Ensino de Votuporanga, os atletas, Rafael Henrique, Tifini, Jheniffer e Nathan.