Na avaliação do presidente do Penapolense, dificilmente o futebol voltará com as suas atividades ainda no primeiro semestre. Com isso, segundo ele, se torna ainda mais complicada a continuidade dos estaduais.

– Diante desta imensa crise de saúde que vive o mundo, que poderemos ao final contabilizar a perda de milhões de vidas, o futebol passou a ser irrelevante. Como médico não posso me deixar contaminar pela paixão em detrimento ao sofrimento de nossos irmãos. Penso que as competições esportivas no Brasil só devem voltar à normalidade a partir de agosto e com as competições sofrendo alterações. No futebol os campeonatos paralisados só voltarão quando a curva de contágio dos pacientes começar a cair, em junho ou julho, só Deus sabe. A volta será gradativa e não terá o mesmo valor, pois os times não terão o mesmo plantel – explicou o presidente.

Levando em consideração a projeção de Nilso Moreira, o futebol só retornará suas atividades no segundo semestre. Sendo assim, o presidente garantiu que o Penapolense não entrará mais em campo em 2020. “O Penapolense só tem mais três jogos a cumprir e será difícil reunir um time para realizar as três partidas. O dinheiro irá faltar para todos no Brasil, e será difícil que empresários parceiros disponibilizem verbas para o futebol. Portanto, decidimos que o CAP não deverá jogar nenhuma competição de futebol profissional no segundo semestre”, disse Nilso Moreira.

A crise financeira atingiu o clube, que garante ter apenas o salário do mês de março pendente com funcionários e jogadores. Além de buscar uma solução para os pagamentos, Nilso Moreira orienta que todos permaneçam em casa e ajudem a evitar a disseminação do vírus.

– Só temos o salário de março e que ainda não venceu para pagar. Nossas cotas estão bloqueadas e os patrocinadores nos alertaram que não terão recursos para nos repassar. Dias difíceis virão, mas com a força e união de todos sairemos desta. Na função de médico, vejo que o melhor remédio é o isolamento social. Fiquemos em casa, pois só assim conseguiremos diminuir o número de contágios e termos tempo de organizar a estrutura da saúde para atender a todos com dignidade e eficiência – disse.