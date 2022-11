Neymar desabafa e lamenta nova lesão, mas acredita em recuperação

Neymar usou suas redes sociais, na tarde desta sexta-feira, 25, para lamentar a lesão no tornozelo direito, sofrida durante a vitória diante da Sérvia, pela rodada inaugural da Copa do Mundo.

Em texto publicado no Instagram, o atacante da seleção brasileira desabafou e classificou a nova contusão como “um dos momentos mais difíceis” de sua carreira. No post, o craque lembrou que já havia se contundido em outro Mundial – em 2014, ele perdeu a semifinal entre Brasil e Alemanha por um problema nas costas.

Apesar disso, o astro da Amarelinha afirmou que “fará o possível” para retornar a tempo de representar o país no torneio do Catar. Inicialmente, o jogador foi confirmado como baixa nos duelos diante de Suíça e Camarões, pela fase de grupos. A ideia da comissão técnica de Tite é que a estrela se recupere a tempo de disputar o mata-mata, caso a seleção brasileira avance. A mesma situação é compartilhada por Danilo, lateral-direito que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo.

“O orgulho e o amor que sinto de vestir a camisa não tem explicação. Se Deus me desse a oportunidade de escolher um país pra nascer, ele seria o Brasil. Nada na minha vida foi dado ou fácil, sempre tive que correr atrás dos meus sonhos e das minhas metas. Jamais desejando o mal de alguém e sim ajudando quem precisava. Hoje se tornou um dos momentos mais difíceis da minha carreira… E de novo em uma copa do mundo. Tenho lesão sim, é chata, vai doer, mas eu tenho certeza que vou ter a chance de voltar porque eu farei o possível pra ajudar meu país, meus companheiros e a mim mesmo. Muito tempo de espera pro inimigo me derrubar assim? Jamais! Sou filho do Deus do Impossível e minha fé é interminável”, escreveu Neymar.

Jovem PAN