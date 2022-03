Mirassol sai na frente, leva virada, mas encontra a fórmula perfeita e avança à 2ª fase da Copa do Brasil pela primeira vez; de quebra, equipe garante cofre ‘reforçado’

O Mirassol fez história e conquistou uma vitória heróica contra o Grêmio, no estádio José Maria de Campos Maia, por 3 a 2, na noite desta terça-feira, 1º, pela Copa do Brasil. Em um jogo sem receita definida, foi a equipe da casa que conseguiu servir um jogo mais consistente e sair com a vaga na mão. De quebra, o Leão ainda garantiu R$ 1,37 milhão na conta – R$ 620 mil da participação na primeira fase e mais R$ 750 mil pela classificação.