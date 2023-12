Sonhos em Campo: Pequenos atletas da SEV vivenciam Dia Memorável com profissionais do CAV

Encontro Inspirador no Estádio da Ferroviária Antecipa Emoções do Paulistão Sicredi A3

Em um encontro que misturou sonhos e realidade, aproximadamente 50 crianças vinculadas à Secretaria de Esportes de Votuporanga (SEV) tiveram a oportunidade única de acompanhar de perto o treinamento do time profissional do Clube Atlético Votuporanguense (CAV). Este evento aconteceu no estádio da Ferroviária, no bairro da Estação, marcando uma tarde inesquecível para os jovens aspirantes a atletas.

À medida que a contagem regressiva para a estreia do Paulistão Sicredi A3 se aproxima, com apenas 45 dias restantes, os jogadores do CAV estão empenhados em um ritmo intenso de treinamento. No entanto, encontraram tempo para compartilhar um momento especial com as crianças, incentivando-as e partilhando experiências.

“Essa interação entre nossos jovens atletas e os profissionais do CAV é mais do que um simples encontro; é uma ponte para o futuro, uma inspiração para que essas crianças acreditem em seus sonhos”, destaca o Secretário de Esportes, Marcello Stringari.

O diretor do CAV, Helton Borges, fez questão de agradecer o suporte e patrocínio de empresas como Converd, HSA, Facchini, Sansaude, Unifev, Noroaço, Flash Net, Poty, Grupo Garfu’s, Pacaembu, Marão Seguros, Astra, Physicus, entre outras, ressaltando o papel vital que desempenham no desenvolvimento social e esportivo da região. “Sem essas parcerias, muitas de nossas iniciativas voltadas para a comunidade não seriam possíveis”, disse Helton.

Edilberto Fiorentino, conhecido carinhosamente como Caskinha e presidente do CAV, reconheceu o impacto do evento. “O que para nós pode parecer um simples treino, para essas crianças é a realização de um sonho, uma chance de ver de perto seus ídolos e se inspirar em suas trajetórias”, comentou.

As crianças não apenas assistiram ao treino, mas também interagiram com os jogadores, receberam equipamentos esportivos como luvas de goleiro e chuteiras, doadas pelos atletas e foram agraciadas com um lanche e refrigerantes Poty, fornecido pelo Cav e sorvetes da sorveteria Cremão.

Fábio José, jogador do CAV e ex-aluno da escolinha da SEV, compartilhou sua emoção: “Estar aqui hoje, participando deste evento, é muito especial para mim. É como fechar um ciclo, onde agora posso dar de volta um pouco do muito que recebi.”

Em um gesto de generosidade e empatia, os jogadores Vinícius, lateral direito; Barbato e João Paulo, ambos goleiros, juntamente com a diretoria do CAV, transformaram uma tarde comum em um momento eternamente memorável para os jovens atletas da escolinha. Vinícius, estreando na defesa das cores alvinegras, doou suas chuteiras para um aluno extremamente emocionado da escolinha, simbolizando não apenas um presente, mas uma passagem de testemunho e inspiração.

Os goleiros Barbato e João Paulo seguiram o exemplo, presenteando suas luvas, itens que carregam as marcas de suas conquistas e dedicação ao esporte. A generosidade não parou por aí: a diretoria do CAV contribuiu com a doação de bolas, garantindo que os jovens atletas tenham os recursos necessários para continuar perseguindo seus sonhos no futebol.

“Uma tarde para nunca mais esquecer”, expressou Vinícius, emocionado, ao testemunhar a alegria e o brilho nos olhos do jovem atleta que recebeu sua chuteira, um momento que simboliza a essência do esporte e a união da comunidade de Votuporanga em torno do futebol.

O CAV, sob a liderança do Caskinha, se comprometeu a realizar mais ações comunitárias, especialmente voltadas às crianças da cidade. Já está nos planos levar os jovens atletas para assistir ao jogo inaugural na Arena Plínio Marin contra o Mirassol, marcando mais um passo em seu compromisso com o desenvolvimento social e esportivo de Votuporanga.