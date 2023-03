COPA DE FUTEBOL VALENTIM GENTIL PRATAS DA CASA

Teve início no domingo (05/03), a 1ª Copa de Futebol Valentim Gentil Pratas da Casa. A competição é realizada em comemoração aos 80 anos de Valentim Gentil.



O primeiro jogo da primeira rodada, no sistema mata a mata, foi realizada entre Brothers e Cruzeiro. A partida, no tempo normal, terminou empatada em 0 a 0. Nos pênaltis, Cruzeiro levou a melhor, com placar final em 3 a 0. Destaque do primeiro jogo foi o Goleiro Ricardo da equipe do Cruzeiro.



No segundo jogo, entre Américo de Campos e Populina, a partida também terminou empatada, sendo o placar no tempo normal de 3 a 3. Nos pênaltis, Américo de Campos se classificou para a próxima fase balançando a rede do adversário 4 vezes, contra 2 de Populina. Neste jogo, o destaque foi o meio campista, Renatinho, da equipe de Populina.



No próximo domingo (12/03), o terceiro e quarto jogos da primeira rodada serão entre: Magda e São João das Duas Pontes às 14h, e entre Independente de Fernandópolis e Meridiano às 16h.



As partidas são realizadas no Centro Desportivo “Raphael Cavalin”, abertas aos torcedores e transmitidas ao vivo pelo canal no YouTube da Revista Clube do Sport.