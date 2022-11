Um votuporanguense na Fórmula 1

Fernando Picerne trabalha na equipe de resgate pela 13ª no GP Brasil (São Paulo) em Interlagos

O nome do nosso personagem é Fernando Picerne, empresário e profissional técnico de automobilismo, idade( não interessa), votuporanguense, e APAIXONADO pela família e por ronco de motores. Veículos podem ser de duas ou quatro rodas, mas a grande paixão mesmo é a alta velocidade da Fórmula 1.

E, para o orgulho de Votuporanga, pela 13ª vez ele participa ‘por dentro’ do GP do Brasil de F1 (o GP São Paulo), no próximo final de semana, que esse ano se torna ainda mais especial por comemorar o cinquentenário do esporte.

Picerne tem trajetória elogiável em provas de automobilismo e chegou ao importante cargo de Chefe de Posto de Resgate de Pista.

O votuporanguense já está em Interlagos e participa do Track Teste da Federação Internacional de Automobilismo. A expectativa gira em torno da próxima sexta-feira (11), quando começam os treinos livres para o GP Brasil e também do suporte da Porche Cup e Porche Carreira.

“Vamos para mais uma missão e representar bem toda a nossa população de Votuporanga em um evento mundial. Divido com todos de minha cidade e do Brasil essa honra de trabalhar na Fórmula 1”, disse Picerne ao VotuporangaTudo.