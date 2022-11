Idoso é socorrido pelo SAMU após incêndio em residência em Votuporanga

A Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Votuporanga foram acionados na tarde deste domingo, para uma ocorrência de incêndio em residência.

A ocorrência aconteceu por volta das 14h30, deste domingo, dia 6, na rua Rio Madeira – aos fundos do Centro de Educação Municipal “Maria Martins e Lourenço”, no bairro Pozzobon, em Votuporanga.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br um idoso foi socorrido pela equipe médica do SAMU após o incêndio ter destruído todos os imóveis da residência. As causas do incêndio serão apuradas pela Polícia Científica de Votuporanga.

